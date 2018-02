Corinthians abre vendas para Derby e outros dois jogos em Itaquera

O Corinthians inicia, nesta segunda-feira (05), a venda de ingressos para os três últimos jogos em casa na primeira fase do Campeonato Paulista. As partidas contra São Bento (14/02), Palmeiras (24/02) – primeiro Derby de 2018 – e Mirassol (07/03) serão as primeiras da temporada no estádio de Itaquera, que passou por uma renovação do seu gramado.

Sócios beneficiados (com 40 pontos ou mais) e Meu Amor poderão comprar a partir das 17h. A venda para os demais planos do programa Fiel Torcedor começa na terça-feira, às 15h. Os torcedores podem comprar o ingresso para um, dois ou para os três jogos, com descontos progressivos que podem chegar a 50% para quem adquirir as entradas das três partidas.

Sócios do programa Fiel Torcedor podem adquirir os ingressos pelo site www.fieltorcedor.com.br ou no posto de atendimento do programa, localizado na galeria central do Parque São Jorge. Os horários de funcionamento do posto de atendimento são: terça a sexta, das 08h às 20h; Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h. Os valores variam entre R$ 26 e R$ 133,50.