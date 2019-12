Copa Flórida terá duelo entre lendas de Palmeiras e Corinthians

No próximo dia 16 de janeiro, Palmeiras e Corinthians realizarão um Derby especial nos Estados Unidos. Em evento que faz parte da organização da Copa Flórida, torneio amistoso disputado pelas duas equipes paulistas na pré-temporada, times formados por lendas de Timão e Verdão se enfrentarão em um duelo de ídolos.

Entre os confirmados pelo lado corintiano, aparecem Neto, Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, André Luiz e Renato Abreu. Enquanto isso, os palmeirenses poderão ver Rivaldo, Denilson, Clebão, Galeano, Zinho e Amaral em ação.

Florida Cup 2020 will be full of soccer stars, and you already know the Legends 5v5 will be lit! Can you guess any @palmeiras, @nacionaloficial or @corinthians legend that will be here?

✌🏾 The tickets are already on sale at https://t.co/WKygTMqtYQ. Don’t waste time! ✈️🤩🙌🏽 pic.twitter.com/DcqsN6YgnE

— Florida Cup (@Florida_Cup) November 13, 2019