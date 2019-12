Convocados de Flamengo e Athletico-PR para o Pré-Olímpico podem perder Supercopa

Nesta segunda-feira, o técnico André Jardine anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia. Entre os nomes escolhidos pelo comandante, estão Bruno Guimarães e Robson Bambu, do Athletico-PR, e Reinier, do Flamengo. Por conta disso, os três podem desfalcar suas equipes na Supercopa do Brasil.

A competição sul-americana, que define os dois representantes do continente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ocorre entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro. Além disso, os treinos na Granja Comary, em Teresópolis, estão previstos para começarem no dia 2 do mesmo mês.

Enquanto isso, a Supercopa do Brasil está inicialmente marcada para 19 de janeiro, dia da estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, diante do Peru. No entanto, a data do torneio nacional pode ser alterada devido à presença do Flamengo no Mundial de Clubes.

Como o Rubro-Negro estará no Catar até o dia 21 de dezembro, quando serão disputadas a decisão do terceiro lugar e a final da competição, o elenco carioca só poderá voltar aos trabalhos a partir de 22 de janeiro, respeitando os 30 dias previstos para as férias dos jogadores.

A Supercopa do Brasil foi retomada pela CBF depois de ter sido interrompida na década de 90, com duas edições realizadas. A disputa coloca frente a frente o campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil da temporada anterior.

