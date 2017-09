Conquista do bi brasileiro volta à pauta no Palmeiras

O título brasileiro voltou à pauta do Palmeiras. Após Edu Dracena se mostrar animado com a possibilidade de bicampeonato do Verdão, seu companheiro de zaga, Juninho, que substituirá o suspenso Luan, reafirmou o discurso.

“Os tropeços consecutivos do Corinthians deram confiança para todo o mundo, não só para o Palmeiras, como para Santos e Grêmio. Estamos focados, sim, no título brasileiro”, disse o defensor.

Com três derrotas nas últimas quatro partidas, duas contra os frágeis Vitória e Atlético-GO, o Corinthians contabiliza 50 pontos ganhos em 23 partidas disputadas. Já o Palmeiras tem 13 pontos a menos e figura no quarto lugar, atrás de Grêmio (43) e Santos (41).

“A pressão por títulos é normal, em virtude do investimento do Palmeiras em toda as posições. Vamos procurar trazer esse otimismo novamente para o torcedor, sendo campeão do segundo turno, ou até brasileiro… Vamos mostrar que temos força para chegar em todos os campeonatos”, completou.

Na edição de 2009 do Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Muricy Ramalho, coincidentemente o Palmeiras tinha na 23ª rodada 13 pontos de vantagem sobre o Flamengo, à época o 11º colocado, que terminou com o título de maneira improvável.

Para seguir com o sonho do título, o Palmeiras recebe o Coritiba nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, já que o Palestra Itália irá receber uma série de shows e terá o gramado trocado em sequência. Contra o Coxa, Juninho será titular na vaga do suspenso Luan, quebrando uma sequência de quatro jogos do ex-vascaíno ao lado de Edu Dracena como titulares.

“Trabalhamos muito durante a semana o entrosamento da dupla que vai atuar. Isto acaba ajudando no dia a dia, para quando chegarmos em campo fazermos o nosso melhor, da melhor maneira possível. A experiência do Edu ajuda muito e tenho certeza que faremos uma boa partida”, finalizou.