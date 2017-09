Confiante e testado como ‘falso 9’, Hyoran pede atenção contra o Galo

Contra o São Paulo, Hyoran recebeu sua quinta chance desde que chegou ao Alviverde, ao entrar aos 28 minutos do segundo tempo e substituir Guerra. Mostrando boa movimentação, o atleta de 24 anos teve boa atuação e foi coroado com o último tento alviverde, que fechou a goleada por 4 a 2.

No Choque-Rei, Hyoran atuou como meio-campista, mas no jogo-treino contra o Red Bull, na Academia de Futebol, o atleta foi testado pela comissão técnica como falso 9. No segundo tempo, quando Cuca mandou os reservas a campo, o camisa 28 se mostrou tímido no início em sua nova função, mas chamou o jogo e teve até mesmo uma oportunidade de marcar, porém, errou a finalização.

“É uma posição que cheguei a jogar nos juniores da Chapecoense. Como faz algum tempo teria que me adaptar na posição, mas se o Cuca precisar eu estou disponível para ajudar o Palmeiras. Sei que no futebol moderno é preciso ser versátil e procuro usar essa facilidade de atuar em mais de uma função ao meu favor”, explicou o camisa 28 do Verdão.

O gol marcado contra o rival tricolor foi o décimo de Hyoran na carreira. O atleta admite que está mais confiante após o primeiro tento pelo Palmeiras e ressalta também que o período sem jogos – em virtude da pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 – foi importante também para que continuasse evoluindo.

“Esse período sem jogos vem sendo muito importante para corrigirmos algumas coisas. O Cuca vem utilizando muito bem esse tempo. Para mim, em especial, vem sendo fundamental. Estou me sentido ainda mais confiante após o primeiro gol, principalmente por ter sido marcado num clássico. Venho ganhando cada vez mais a confiança de todos. Com muita concentração, respeito e esforço vou procurar o meu espaço no Palmeiras”, declarou Hyoran.

Três dias após o Choque-Rei, animado com sua terceira entrevista coletiva pelo Palmeiras, Hyoran pareceu ter pressentido o teste que viria a ser implantado pela comissão técnica alviverde. “Onde o Cuca quiser, eu me encaixo (risos)”.

Provavelmente com Hyoran entre os reservas, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília),no estádio Independência. O Verdão soma 36 pontos e é o quarto colocado.

“Pudemos estudar bastante o Galo nesses últimos dias. Sabemos da força que eles possuem jogando no Independência. É um time de muita qualidade e o segredo, na minha opinião, é ter o máximo de concentração nos 90 minutos, pois qualquer deslize poderá ser fatal. Tendo essa atenção total, poderemos buscar os três pontos”, finalizou.