Comentando momento no Sevilla, Ganso elogia chegada de Arana

Paulo Henrique Ganso vive momento peculiar no Sevilla. Mesmo possuindo bons números na temporada, com quatro gols e três assistências em nove aparições, tem sido pouco aproveitado no time espanhol. Em entrevista ao jornal Goal, o meia comentou sobre diversos aspectos da carreira, dando sua opinião sobre o que falta para que ele possa engrenar no futebol europeu.

“Se analisarmos os números, o meu início de temporada foi muito bom. Não é por falta de gol que a minha carreira não vai deslanchar aqui. Preciso jogar mais, até para pegar o mesmo ritmo do grupo”, apontou, em referência às poucas oportunidades que recebe da comissão técnica. “Os torcedores quando me encontram na rua dizem: ‘Pô, você precisa jogar, tem que estar no time’. Dou risada e respondo que a única coisa que posso fazer é me dedicar nos treinos e, quando tiver oportunidade, entrar e tentar fazer o meu melhor”, completou.

Antes único brasileiro no elenco, Ganso agora ganhou a companhia de Guilherme Arana no Sevilla. Novo reforço do time rojiblanco, o lateral esquerdo campeão brasileiro pelo Corinthians é motivo de muitos elogios do compatriota. “Já joguei contra ele. É muito bom jogador, tem as suas qualidades. Pô, o menino só tem 20 anos [risos]. Olha como o tempo passa rápido… Vem para o futebol europeu com uma idade boa. Foi duas vezes campeão nacional com o Corinthians, então chega com uma certa experiência. Já é um grande jogador, mas tenho certeza que vai crescer muito mais aqui”, afirmou.

Fazendo um balanço da carreira, o meia de 28 anos de idade diz não se arrepender de nenhuma decisão tomada no passado e assegurou ainda ter “muita lenha para queimar”. Relembrando a passagem por Santos e São Paulo, ele revelou ter criado uma identificação maior com o clube do Morumbi, onde afirma ter sido tratado de maneira inesquecível. Em relação à Seleção Brasileira, o jogador vê um retorno no futuro, já que não vem sendo convocado por Tite e tem chances remotas de ir à Copa do Mundo de 2018.

Mesmo querendo mais minutos em campo do que vem recebendo e sendo alvo de muitas críticas, sobretudo da imprensa espanhola, Ganso admite estar vivendo um ótimo momento com a família e que, por agora, não pensa em sair do Sevilla de jeito nenhum.

“Nunca pensei em sair (do Sevilla). A primeira coisa que penso é que tenho qualidade para jogar aqui. A hora que a oportunidade aparecer, vou aproveitar e jogar. Agora, se continuar sem jogar, daqui a seis meses posso ter outro pensamento, é outra história”, ressaltou Ganso, que celebrou o longo período em que se encontra sem se lesionar, há seis anos sem uma contusão sequer.