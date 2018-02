Com Walter e opções para Rodriguinho, Carille leva 21 para a Colômbia

O técnico Fábio Carille relacionou 21 jogadores para a viagem à Colômbia, na tarde desta segunda-feira. Sem poder contar com Rodriguinho, suspenso, e Kazim, que ficou fora da lista de inscrição para o torneio, o treinador optou por levar um time sem centroavantes para disputar a partida contra o Millonarios-COL, na quarta-feira, a estreia da equipe na atual edição da Copa Libertadores da América.

Dentre os nomes, o que mais chama a atenção é o goleiro Walter, levado a um jogo pela primeira vez na temporada. O jogador, porém, ainda precisa cumprir dois jogos de suspensão imposta pela Conmebol na confusão generalizada após a eliminação da Sul-Americana, contra o Racing, na Argentina, e será utilizado apenas para completar o treinamento da equipe na terça, em campo anexo ao estádio El Campín.

Para a posição de Rodriguinho, Carille manteve o suspense total a respeito do substituto e levou todas as opções possíveis para o setor. Mateus Vital e Júnior Dutra, os favoritos, além de Emerson Sheik, Danilo e Lucca estarão com o grupo para o duelo na capital colombiana.

Veja abaixo os 21 relacionados:

Goleiros: Cássio, Caíque e Walter

Laterais: Fagner, Mantuan e Juninho Capixaba

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon e Renê Júnior

Meias: Jadson, Mateus Vital e Danilo

Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Romero, Lucca e Júnior Dutra

