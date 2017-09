Seleção sub-17 é convocada com Vinícius Jr. e atletas dos grandes paulistas

Na manhã desta sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira sub-17 convocou 21 jogadores para a participarem da disputa do Mundial da categoria. O torneio irá ocorrer na índia, entre os dias 6 e 28 de outubro de 2017. Dentre os nomes escolhidos pelo comandante, o mais famoso é o de Vinícius Júnior, cria da base do Flamengo, porém já negociado com o Real Madrid.

O caso do atacante de 17 anos aliás causou um problema que precisou ser resolvido pela diretoria rubro-negra. Jogador do elenco principal do Flamengo, o atleta não estaria disponível para participar da segunda partida da decisão da Copa do Brasil caso seguisse viajem rumo a Mumbai, cidade indiana onde a seleção estará hospedada, junto do restante do grupo. Porém, o clube carioca conseguiu a liberação para que Vinícius Júnior viaje logo após o confronto decisivo no dia 27 de setembro.

Dentre os 21 atletas convocados, apenas um não atua em território nacional, o zagueiro Rodrigo Guth atua no Atalanta, da Itália. Os outros jogadores atuam em clubes brasileiros, com destaque para Palmeiras, São Paulo e Flamengo, com três convocados cada. Já o Santos, famoso pela sua categoria de base vitoria, possui apenas dois nomes selecionados, enquanto o Corinthians possui apenas um.

A equipe inicia o trabalho visando o Mundial no próximo dia 12 de setembro, na Granja Comary. Após duas semanas de treinos, os atletas partem para o território indiano para a última fase de preparação antes da estreia diante da Espanha, no próximo dia 7 de outubro, em Cochim. Além da seleção europeia, o grupo brasileiro ainda conta com Níger e Coréia do Norte.

Confira a convocação para o Mundial sub-17:

GOLEIROS

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Lucas Alexandre – Vasco da Gama

Yuri Sena – Vitória

DEFENSORES

Wesley – Flamengo

Luan Cândido – Palmeiras

Weverson – São Paulo

Lucas Halter – Atlético Paranaense

Matheus Stockl – Atlético Mineiro

Rodrigo Guth – Atalanta (ITA)

Vitor Eduardo – Palmeiras

MEIAS

Alan de Souza – Palmeiras

Marcos Antônio – Atlético Paranaense

Rodrigo Nestor – São Paulo

Victor Bobsin – Grêmio

Victor Yan – Santos

Vitinho – Corinthians

ATACANTES

Brenner – São Paulo

Lincoln – Flamengo

Paulinho – Vasco da Gama

Vinícius Jr. – Flamengo

Yuri Alberto – Santos