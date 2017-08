Com Tite, Fifa anuncia os melhores técnicos do ano

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os candidatos a melhor treinador de 2017. O único brasileiro da lista de 12 selecionados é o comandante da Seleção, Tite, que concorre com nomes como Zinédine Zidane, campeão da Liga dos campeões com o Real Madrid, Antonio Conte, campeão inglês, e Leonardo Jardim, sensação do futebol francês da última temporada.

A votação será aberta para o público na próxima segunda-feira, dia 21, e se encerra no dia 7 de setembro. A escolha dos treinadores foi realizada por onze ex-jogadores de diversas nacionalidades. Os atletas lembrados para montar a lista possuía nomes como o pentacampeão Cafu, o argentino Maradona e Puyol, campeão do mundo com a Espanha.

O melhor treinador será escolhido por técnicos das seleções nacionais, capitães, jornalistas e fãs. A lista conta com apenas dois técnicos de seleções nacionais. Além de Tite, o alemão Joachim Low também está entre os cotados. Já o espanhol Luis Enrique aparece na relação mesmo estando sem clube, pois foi indicado pelo que fez no Barcelona. Os vencedores serão anunciados pela Fifa em cerimônia no dia 23 de outubro, em Londres.

Confira a lista dos doze melhores treinadores:

Massimiliano Allegri (ITA – Juventus)

Carlo Ancelotti (ITA – Bayern de Munique)

Antonio Conte (ITA – Chelsea)

Luis Enrique (ESP – sem clube)

Pep Guardiola (ESP – Manchester City)

Leonardo Jardim (POR – Monaco)

Joachim Low (ALE – Seleção alemã)

José Mourinho (POR – Manchester United)

Mauricio Pochettino (ARG – Tottenham)

Diego Simeone (ARG – Atlético de Madrid)

Tite (BRA – Seleção brasileira)

Zinedine Zidane (FRA – Real Madrid).