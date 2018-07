Com testes, Cruzeiro e Corinthians mostram o que esperar após a Copa

Dois dos gigantes do futebol brasileiro, Cruzeiro e Corinthians, fazem na noite desta quarta-feira, no Mineirão, às 20h (de Brasília), amistoso. As equipes vão mostrar o que serão após a Copa do Mundo – considerando que o Timão não deixou boa impressão já os celestes estão focados em conquistas.

O Corinthians vai para o amistoso com a missão de deixar uma impressão melhor do que a impregnada na memória dos torcedores após o péssimo desempenho antes da parada para a Copa do Mundo. Após dez dias de descanso e outros nove de treinamento, o técnico Osmar Loss, enfim, teve o tempo que sempre pediu para montar a equipe antes de uma partida.

Ainda que o embate seja apenas um amistoso, a ideia dos alvinegros é testar uma equipe para a retomada da competição, dando a entender que, muito provavelmente, a escalação que começar contra os mineiros será a mesma que começará na volta do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no dia 18 deste mês, na Arena Corinthians.

Com relação ao período pré-Copa, a maior novidade fica pelo retorno do atletas machucados/a serviço de seleções, como o zagueiro Balbuena, os volantes Ralf e Renê Júnior, o meia Jadson e os atacantes Romero e Clayson. Com mais de meio time de volta, o Timão tentará um futebol mais próximo daquele que o consagrou como campeão paulista.

“Tomara que a gente possa continuar com o elenco que está hoje aqui, nosso grupo é muito qualificado, vamos procurar trabalhar para dar o nosso melhor”, comentou Renê Júnior, que deve formar dupla com Ralf no meio. Na frente, Clayson ganhou a disputa com Pedrinho por uma vaga, enquanto Rodriguinho deve orquestrar a armação para o centroavante Roger.

Para o jogo contra o Corinthians, o técnico Mano Menezes terá de avaliar suas situações de jogo. Isso porque seu ataque está bastante prejudicado com as últimas notícias.

O atacante Fred ainda faz seus primeiros movimentos no ataque, mas tudo ainda faz parte dos trabalhos de fisioterapia. O titular Sassá também se contundiu. O Cruzeiro informou que o atleta ficará fora por problemas no joelho e terá de passar por procedimento cirúrgico. O outro reserva, Raniel, sofreu uma lesão na coxa esquerda e também não vai para o amistoso.

Na esquerda, o treinador cruzeirense poderá contar com a volta do lateral Egídio. O jogador se contundiu na reta final antes da parada para a Copa do Mundo, mas está quase 100%.

“Estava difícil de caminhar. O exame deu uma pequena lesão. Como intervalo dos jogos era muito curto de um para o outro, não deu para jogar contra o Paraná. Se fosse no fim de semana, já daria para jogar. Foi uma questão de dias. Quando eu vou para o campo e treino, dou uma batida na bola e dói um pouco, mas nada que limita. Faça uma prevenção depois na fisioterapia. Mas o tornozelo está 99%. Dá para caminhar”, destacou Egídio.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINHIANS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 4 de julho de 2018, quarta-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Emerson Almeida Ferreira (MG)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago e Marcyano da Silva (ambos de MG)

CRUZEIRO: Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Rafinha, Robinho, Rafael Sóbis

Técnico: Mano Menezes

CORINTHIANS: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Renê Júnior, Romero, Rodriguinho e Clayson; Roger

Técnico: Osmar Loss