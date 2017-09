Com terceira pior campanha do returno, Carille só fala em melhorar

Invicto no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acumula apenas uma vitória e três derrotas no segundo, a mais recente delas por 2 a 0 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. A campanha nos últimos quatro jogos só é melhor do que as de Coritiba e Sport.

“É um segundo turno que a gente não esperava. Temos que melhorar se quisermos algo no campeonato”, advertiu o técnico Fábio Carille, que pronunciou o verbo “melhorar” uma dezena de vezes na entrevista concedida no vestiário da Vila Belmiro.

Mesmo com os tropeços, o Corinthians ainda desfruta de folga na liderança do Campeonato Brasileiro. Soma 50 pontos, contra 43 do Grêmio, derrotado por 1 a 0 pelo Vasco no sábado, e 41 do Santos, agora mais vivo na disputa pelo título.

“Penso jogo a jogo. Sei que não é fácil tirar sete pontos. Tivemos resultados inesperados, principalmente em casa (derrotas por 1 a 0 para Vitória e Atlético-GO, que lutam contra o rebaixamento). Hoje, se fizéssemos três pontos, tirávamos o Santos da disputa. Com a derrota, temos nove pontos em relação a eles, o que não é fácil buscar, mas dá”, analisou Carille.

A gordura com que o Corinthians ainda conta na tabela de classificação serve para o treinador tentar reanimar os seus atletas. Segundo ele, não houve perda de confiança por causa dos recentes fracassos.

“Você perde a confiança quando dá muito bicão. O meu time está tentando jogar, triangular, que é o que cobro. Ainda é o time a ser batido. Todo o mundo quer encostar, mas devemos continuar focados e acreditando nas nossas convicções”, pregou.

Ainda assim, o momento não é para euforia, obviamente. “Não dá para ficar sorrindo depois de um resultado negativo. Sou muito ciente de tudo o que está acontecendo. Sei que preciso melhorar”, repetiu outra vez Fábio Carille.