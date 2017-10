Com retornos, Tite divulga convocados para amistosos de novembro

Nesta sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o técnico Tite divulgou a lista de convocados para os próximos jogos da Seleção Brasileira. A Amarelinha entra em campo nos dias 10 e 14 de novembro, para amistosos contra Japão, em Lille, e Inglaterra, em Londres, respectivamente.

Nenhum jogador que o técnico já não tenha selecionado em convocações anteriores foi incluído na lista. As novidades ficam por conta de alguns retornos, como o de Giuliano, Douglas Costa, Diego Souza e Taison. Alex Sandro parece ter caído no gosto do técnico após os últimos dois jogos das Eliminatórias e, momentaneamente, levou a melhor na disputa com Filipe Luís por vaga na lateral esquerda.

Depois de liderar com folga as Eliminatórias Sul-americanas, o time comandado por Tite agora mede forças com seleções de outros continentes, possíveis adversárias na Copa do Mundo do ano que vem, que ocorrerá na Rússia. Assim como os brasileiros, tanto japoneses quanto ingleses já garantiram vaga no torneio mais importante do mundo do futebol.

Confira a lista com os 25 convocados: