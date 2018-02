Com retorno de R. Caio, Tricolor terá Hudson na vaga de Petros

Confira este e outros vídeos em

O São Paulo voltou a treinar nesta terça-feira, dia que definiu os últimos ajustes antes do confronto com o Ituano, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, que foi adiada, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Como já era esperado, o técnico Dorival Jr indicou que Rodrigo Caio voltará ao time titular após cumprir suspensão, enquanto o volante Hudson assume a vaga deixada por Petros, ausente após receber o terceiro cartão amarelo no San-São do último domingo.

A presença de Rodrigo Caio entre os titulares não era surpresa para ninguém, no entanto, a manutenção de Bruno Alves na zaga, ao invés de Arboleda, chamou a atenção. Com atuações bastante seguras nas últimas vezes que foi acionado, o defensor ex-Figueirense vem ganhando cada vez mais espaço com Dorival Jr, enquanto o equatoriano, aos poucos, ganha ritmo de jogo após se recuperar de um estiramento na coxa direita.

No treino desta terça-feira, Dorival Jr novamente fez um trabalho com “defensores fantasmas”. O comandante são-paulino formou a equipe titular com Cueva e Diego Souza mais avançados, em uma espécie de 4-4-2, enquanto Marcos Guilherme e Nenê, ambos pelas pontas, voltavam para recompor.

Simultaneamente, os demais jogadores treinaram em campo reduzido, podendo dar somente dois toques na bola. Morato, que participou da atividade, chamou a atenção pelo fato de não marcar presença em campo há tempo. Cada vez mais perto do retorno aos gramados, o atacante que rompeu o ligamento posterior do joelho direito ainda não se sente completamente confiante para trabalhar normalmente com os demais companheiros.

Na reta final dos trabalhos, Dorival Jr insistiu nas jogadas de bola parada. Ciente da necessidade de aprimorar o fundamento com os seus jogadores, o treinador são-paulino sabe que as equipes menores tentarão surpreender, principalmente, através desse tipo de lance. Pouco depois, quando a maioria dos atletas já haviam se retirado do gramado, Nenê permaneceu para treinar algumas cobranças de pênalti.

Sem vencer o Ituano desde 2013, quando saiu do Morumbi com o triunfo por 3 a 2, com gols de Osvaldo, Jadson e Paulo Henrique Ganso, o São Paulo visita o rival rubro-negro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para voltar à liderança isolada do Grupo B do Paulistão – hoje o time está à frente da Ponte Preta pelos critérios de desempate, porém, com os mesmos dez pontos – e amenizar a grande pressão que paira sobre o clube neste início de ano.