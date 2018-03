Com proposta do Chelsea e PSG de olho, Luís Henrique aguarda Arsenal

Sem clube desde que deixou o comando do Barcelona, no final da última temporada, o técnico Luís Henrique segue sem dar pistas sobre seu futuro, ainda que a chance de estar de casa nova na próxima temporada seja bem grande. Seu nome vem sendo especulado em diversos clubes europeus. Dentre os mais falados do momento, estão Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain.

Como informa o jornal britânico Daily Star, os Blues, por sinal, não contariam com os serviços do italiano Antonio Conte para 2018/19 e já teriam enviado uma proposta ao espanhol. No entanto, a fama do clube em se desfazer facilmente de seus treinadores não agrada a este, que teria o Arsenal como maior objeto de interesse para o futuro. Os Gunners, ao contrário do rival londrino, estão há mais de 20 anos com Arsène Wenger chefiando a comissão técnica, algo que agradaria muito ao ex-Barcelona, que aguarda uma oferta do clube.

O Paris Saint-Germain, que não deve manter Unai Emery após uma temporada conturbada e extremamente frustrante, seria outro clube de olho em Luís Henrique. O Manchester United, a princípio, não teria intenção de contar com o técnico, ainda que exista a possibilidade de estar com o cargo à disposição no final da temporada, dada a instabilidade de José Mourinho, e, consequentemente, torne-se uma opção.

À frente do Barça, Luís Henrique conquistou uma Liga dos Campeões, seguida pelo Mundial da Fifa, uma Supercopa da Uefa, dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Ademais, foi eleito o Treinador do Ano pela Fifa, em 2015.