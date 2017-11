Com possíveis mudanças, confira a escalação do Palmeiras para o Derby

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena de Itaquera, e como manda o histórico do Derby centenário, as duas equipes fazem mistério com a escalação para o confronto. Do lado alviverde, Alberto Valentim tem duas dúvidas principais entre os titulares e outras incertezas para formar o banco de reservas.

O Verdão chega ao clássico com o retorno do volante Bruno Henrique, suspenso na última partida, contra o Cruzeiro. Frente à Raposa, Jean ocupou a vaga no meio-campo, mas o camisa 2 deverá retornar ao banco de reservas neste domingo. Para a função, existe ainda a possibilidade de Felipe Melo ser escalado.

Outra dúvida do interino Alberto Valentim está na zaga alviverde. O colombiano Yerry Mina, que não atua desde o dia 9 de agosto, em duelo do Palmeiras contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, está recuperado de lesão e pode tomar a vaga de Juninho, que falhou nos dois gols do Cruzeiro, na última segunda-feira, entre os titulares.

Além disso, o Alviverde poderá ter três novidades no banco de reservas para o clássico: Willian, Guerra e Michel Bastos. O atacante, que tinha como previsão de retorno o final da próxima semana, sofreu um edema na coxa direita na vitória sobre a Ponte Preta, no dia 19 de outubro. Na ocasião, o atacante foi substituído ainda no primeiro tempo pelo colombiano Miguel Borja, que vem sendo titular desde então.

Já Alejandro Guerra teve uma luxação acrômioclavicular no ombro em treinamento na Academia de Futebol no último dia 17 – a previsão de recuperação era de quatro semanas. Michel Bastos, por sua vez, se recupera de uma inflamação no joelho.