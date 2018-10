Com Palmeiras no topo, tabela na 28ª rodada lembra edição de 2009

A 10 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título segue acirrada, com os cinco primeiros colocados separados por apenas cinco pontos. Com os primeiros 28 jogos completados, o topo da tabela de classificação, liderada pelo Palmeiras, lembra a edição de 2009 do torneio.

Em 2009, com 54 pontos ganhos, o Palmeiras estava à frente de São Paulo (49), Internacional (47), Atlético-MG (47), Goiás (45) e Flamengo (44). Nove anos depois, apenas o Goiás, atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, não participa da briga pelo título.

Com 56 pontos, o Palmeiras tem uma campanha ligeiramente melhor do que em 2009. Internacional (53), Flamengo (52), São Paulo (52), Grêmio (51) e Atlético-MG (45) completam o grupo dos seis primeiros. Em comparação a 2009, o Grêmio é a novidade.

Há nove anos, o Palmeiras perdeu a liderança para o São Paulo na 34ª rodada e, após uma derrocada nas partidas finais, não conseguiu terminar nem mesmo entre os classificados à Copa Libertadores. O Flamengo aproveitou o vacilo dos rivais e ascendeu rumo ao título.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na época, o meia Diego Souza defendia o Palmeiras dirigido pelo técnico Muricy Ramalho. Aos 33 anos de idade, agora como centroavante, o jogador atua sob o comando de Diego Aguirre no São Paulo, que tenta evitar uma derrocada como a sofrida pelo rival alviverde em 2009.