Com ótimo segundo tempo, Fortaleza supera Floresta de virada

O Fortaleza segue parcialmente na liderança do Campeonato Cearense. Neste sábado, jogando na Arena Castelão, os comandados de Rogério Ceni superaram o gol sofrido no início do segundo tempo e viraram para cima do Floresta, vencendo por 3 a 2. Com o triunfo, o Leão chegou aos 16 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Ferroviário, que joga neste domingo.

Depois de um primeiro tempo sem gols, os 45 minutos finais foram bastante disputados e com muitos gols. Depois de abrir o placar, o Floresta recuou e sofreu a virada do Fortaleza, que melhorou com as mudanças feitas por Rogério Ceni. Nos acréscimos, o time visitante até chegou a diminuir, mas não deu tempo para buscar algo a mais.

O JOGO

Não faltou movimentação e oportunidades de Fortaleza e Floresta no primeiro tempo na Arena Castelão. O resultado parcial, porém, ficou na igualdade e sem gols marcados. O início do jogo foi bastante nervoso, com as duas equipes tentando ter a posse da bola, mas errando muitos passes no setor intermediário e comprometendo as oportunidades ofensivas de ambos os lados.

A primeira chance do jogo foi do time comandado por Rogério Ceni. Aos quatro minutos, Gustavo, apelidado de “Gustagol”, carregou e tentou chute colocado, mas acabou errando a meta do Floresta. O time visitante respondeu no lance seguinte, mais uma vez em um chute de longa distância sem direção.

A partir dos 15 minutos, a partida ficou mais franca e os dois times passaram a arriscar mais no ataque, exigindo dos goleiros. Primeiro, Marcelo Boeck foi providencial e fez grande defesa no chute de Bruno Ocara. Dois minutos depois, aos 17, Mauro, do Floresta, espalmou o chute de Alípio.

O começo do segundo tempo foi semelhante ao do primeiro, mas com um gol que mudou a história da partida. Aos quatro minutos, Felipe tentou o recuo para Boeck, mas a bola ficou curta e sobrou para Paulo Vyctor, que tocou por cima do goleiro e fez 1 a 0 para o Floresta.

O revés parcial fez Rogério Ceni promover mudanças na equipe e colocar o time ainda mais no ataque. Encolhido, o Floresta passou a sofrer defensivamente e o goleiro Mauro voltou a ser exigido. Aos 17 minutos não deu para o arqueiro, que não conseguiu defender o cabeceio de “Gustagol”, artilheiro do Cearense, que empatou o jogo.

O gol deixou a equipe do Floresta abatido e o Fortaleza teve amplo domínio até o fim, transformando a superioridade em gols. Aos 37 minutos, Bruno Mendes antecipou a cobrança de escanteio no primeiro poste e virou a partida. Dois minutos depois, “Gustagol” teve a chance de fazer mais um em cobrança de pênalti. O atacante até converteu, mas foi obrigado a repetir por conta da invasão e, na segunda, Mauro defendeu.

O terceiro e derradeiro gol saiu aos 43. Leonan aproveitou o lançamento e encobriu o goleiro do Floresta. Ainda deu tempo do time visitante diminuir o placar, novamente com Paulo Vyctor, tirando de Marcelo Boeck.

Confira outros resultados:

Tiradentes 0 X 2 Iguatu

Uniclinic 2 X 2 Horizonte