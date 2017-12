Com orçamento limitado, Botafogo terá de garimpar reforços

Sem a vaga na Copa Libertadores o Botafogo terá um orçamento menor para a próxima temporada e a ordem é apostar em jogadores que estão se destacando em clubes de menor investimento e principalmente valorizar as categorias de base. Atletas de maior nome vão chegar, porém, serão contratações mais pontuais, já que a prioridade é manter o elenco, principalmente a espinha dorsal.

Nas conversas com os dirigentes, o técnico Jair Ventura destacou pela importância de manter uma espinha dorsal com nomes como os goleiros Jéfferson e Gatito Fernández, o zagueiro Joel Carli, os volantes Aírton, se recuperando de lesão, e Bruno Silva. Um nome de referência está sendo procurado para o ataque e Rafael Moura é o mais cotado. O jogador, porém, ainda negocia a permanência no Atlético-MG.

Na linha de procurar garimpar talentos com preço menor, nomes como o meia Luiz Fernando, que se destacou pelo Atlético-GO, e o atacante Bergson, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, estão sendo cogitados.

Outro aspecto a ser trabalhado é a utilização dos jovens revelados nas categorias de base. Terão cada vez mais espaço o zagueiro Marcelo, os volantes Matheus Fernandes e Bochecha, o meia Leandrinho e os atacantes Ezequiel e Renan Gorne. Outros da base há mais tempo no grupo, como o volante Fernandes e o atacante Vinícius Tanque ainda estão tendo a situação analisada e podem ser emprestados.

“Nós vamos sempre valorizar as categorias de base, pois isso faz parte da história do Botafogo, que tem historicamente a missão de revelar talentos. Mas o faremos de forma equilibrada, sem queimar etapas, como já vem sendo feito”, disse Nelson Mufarrej, presidente que assume o cargo em 2 de janeiro.

Os jogadores do Botafogo entraram de férias na segunda-feira. O elenco se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa a preparação para o Campeonato Carioca e para a Copa do Brasil. A ideia da diretoria é ter a maior parte do plantel fechada para esta data.