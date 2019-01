Com lesão no pé e polêmica, Neymar deixa Barcelona, onde fez exames

Neymar retornou a Paris na manhã desta quinta-feira após estadia em Barcelona, cidade que conhece muito bem, para fazer exames. Com lesão no quinto metatarso do pé direito, o atacante brasileiro, se locomovendo com o auxílio de muletas, foi abordado pela imprensa espanhola, mas não respondeu qualquer pergunta.

Os jornalistas catalães questionaram Neymar sobre uma possível volta ao Barcelona. A pergunta irritou bastante o jogador, que respondeu: “Não me encham o saco”, chamando a atenção por estar vestido inteiramente de amarelo, do tênis ao gorro.

Na última quarta-feira, dia em que Neymar chegou a Barcelona, o Paris Saint-Germain divulgou comunicado detalhando a recuperação do brasileiro. Segundo o clube, ele passará por um tratamento mais conservador, que, a princípio, não envolverá cirurgia. A previsão de retorno do camisa 10 aos gramados é para o meio de abril, já na reta final da temporada.

Desta forma, Neymar provavelmente perderia, além dos duelos com o Manchester United válidos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, os jogos das quartas de final, caso o PSG vença os Red Devils, é claro.

Em contrapartida, a presença do craque na Copa América, que acontece entre junho e julho deste ano, no Brasil, é bastante provável. Neymar, porém, ficará de fora dos amistosos de março do time canarinho.