Com Dudu e Antony destaques, Choque-Rei tem duelo de gerações

Adversários na semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras duelam a partir das 18 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Morumbi. Com Antony como destaque, o time da casa aposta na juventude para enfrentar o tarimbado adversário alviverde, liderado pelo já experiente Dudu.

O São Paulo deve entrar em campo para o Choque-Rei com quatro atletas formados em Cotia entre os titulares. Os volantes Luan (19 anos) e Liziero (21), o meia Igor Gomes (20) e o atacante Antony (19) são cotados para o iniciar o primeiro encontro pelas semifinais.

Sem os veteranos Hernanes e Nenê, os pratas da casa mostraram valor nos recentes confrontos com o Ituano, pelas quartas de final. No primeiro jogo, Igor Gomes marcou os gols do triunfo por 2 a 1. Na segunda e decisiva partida, Liziero balançou as redes e garantiu a classificação do São Paulo.

Já o Palmeiras, sob o comando do septuagenário Luiz Felipe Scolari, conta com atletas experientes no provável time titular. O goleiro Weverton (31), o lateral direito Marcos Rocha (30) e o volante Felipe Melo (35) devem começar. Assim como o já experiente Dudu (27).

Entre os atletas atualmente inscritos pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, o mais jovem é Arthur Cabral, de 20 anos. Fora da primeira fase, ele foi incluído por Felipão nas quartas de final e marcou um gol nos dois jogos contra o Novorizontino, seus únicos pelo clube. Diante do São Paulo, não deve ser titular.