Com 36 títulos, Daniel Alves é o maior campeão em atividade no futebol

Entre todos os jogadores de futebol que ainda estão em atividade, não há carreira mais vitoriosa que a de Daniel Alves. O lateral conquistou seu título de número 36 neste sábado, ao se sagrar campeão da Copa da Liga Francesa com o Paris Saint-Germain, que bateu o Monaco na final em Bordeaux, e está a um troféu de se tornar o jogador mais vezes campeão na história do futebol, ao lado de Pelé, que tem 37 conquistas. O feito deve ser alcançado ainda nesta temporada, já que o time parisiense está muito próximo de confirmar o título do Campeonato Francês.

No momento, o brasileiro de 34 anos está empatado com o galês Ryan Giggs, ídolo do Manchester United, que também acumula 36 campeonatos vencidos no currículo. As façanhas de Dani Alves superam as de Pelé se levar em consideração que o Rei possui muitos torneios amistosos em sua lista de troféus. Por outro lado, ex-camisa 10 leva vantagem em outros pontos, como, por exemplo, ter ganhado três Copas do Mundo ao longo da carreira. O baiano de Juazeiro nunca conquistou um Mundial, embora terá a chance de fazê-lo ainda neste ano, na Rússia.

Dentre os 36 canecos levantados pelo atleta, estão três Ligas dos Campeões, duas Copas da Uefa, três Mundiais de Clubes, uma Copa América, duas Copas das Confederações e diversos outros títulos. Fato é que o lateral viveu momentos de glória em todos os clubes pelos quais passou, começando pelo Bahia, ganhando projeção internacional no Sevilla, chegando à Seleção Brasileira, alcançando o auge no Barcelona e sendo peça fundamental na Juventus e no Paris Saint-Germain.

A lista de Daniel se torna ainda maior se os prêmios individuais também forem levados em conta. O lateral já foi eleito Melhor Jogador da Copa da Uefa, da Supercopa da Uefa, já constituiu o time ideal da Fifa em seis oportunidades, já foi Melhor Lateral Direito do Campeonato Espanhol e também esteve entre os 11 melhores das Copa das Confederações que faturou.

Confira a lista completa de títulos de Daniel Alves:

1 Copa do Nordeste – Bahia (2002)

​2 Copa da Uefa – Sevilla (2006 e 2007)

4 Supercopa da Uefa – Sevilla (2006) e Barcelona (2009, 2011, 2015)

6 Campeonato Espanhol – Barcelona (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016)

5 Supercopa da Espanha – Sevilla (2007) e Barcelona (2009, 2010, 2011 e 2013)

​5 Copa do Rei – Sevilla (2007) e Barcelona (2009, 2012, 2015, 2016)

3 Liga dos Campeões – Barcelona (2009, 2011, 2015)

3 Mundial de Clubes – Barcelona (2009, 2011, 2015)

1 Copa Itália – Juventus (2017)

1 Campeonato Italiano – Juventus (2017)

​1 Supercopa da França – PSG (2018)

1 Copa da Liga da França – PSG (2018)

1 Copa América – Seleção Brasileira (2007)

2 Copa das Confederações – Seleção Brasileira (2009 e 2013)