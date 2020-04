Clubes estudam acionar Turner na Justiça contra possibilidade de rescisão contratual

A relação dos clubes brasileiros com a Turner está ficando cada vez mais estremecida. No último dia 3 de abril, o jornal O Estado de S. Paulo publicou que a empresa norte-americana notificou as equipes das quais possui os direitos de transmissão sobre uma possível rescisão contratual.

Agora, de acordo com o Uol, os times estão buscando uma forma de responder à notificação enviada pela entidade. Atualmente, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos possuem contrato com a Turner, com os acordos sendo válidos até 2024.

Ainda segundo o portal, a empresa teria alegado que os clubes descumpriram uma série de cláusulas contratuais. Os dirigentes das equipes, por sua vez, entenderiam entre si que a questão é discutível e a possibilidade de rescisão dos contratos é exagerada e desproporcional.

Assim, advogados, membros dos departamentos jurídicos dos clubes e de escritórios contratados, estariam estudando a possibilidade de uma ação judicial ou até de acionar o Governo Federal, caso a empresa caminhe na direção da rescisão, dada a importância dos contratos de transmissão como fonte de receita. Atualmente, os acordos totalizam cerca de R$ 2,3 bilhões.

De acordo com o veículo, porém, a Turner não tem a intenção de interromper a transmissão do Campeonato Brasileiro, iniciada em 2019 pelas grades dos canais TNT e Space.