Clube turco anuncia “princípio de acordo” com Robinho

Nesta segunda-feira, o Sivaspoor, da Turquia, anunciou em suas redes sociais um princípio de acordo com o atacante Robinho. Ainda segundo o clube, o jogador é aguardado nesta terça-feira para a realização exames médicos para que ocorra a assinatura do contrato.

“O atacante brasileiro Robinho, com quem estamos negociando há um bom tempo e chegamos a um princípio de acordo, estará em Sivas amanhã (terça). Depois das negociações finais, ele assinará um contrato formal”, escreveu o novo clube de Robinho.

Sem clube desde que deixou o Atlético-MG no final de 2017, Robinho era especulado para atuar no Santos e no São Paulo. Porém, com uma condenação de violência sexual na justiça italiana, o Peixe encerrou as negociações para o retorno do ídolo. Os veículos turcos já especulavam que o Rei das Pedaladas poderia acertar com alguma equipe do país.

Robinho İle Prensipte Anlaşmaya Varıldı Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığınızda Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.https://t.co/CUMw1lhf2l pic.twitter.com/rgIln4pF0W — Sivasspor (@SivassporKulubu) January 22, 2018

O Sivaspoor ocupa apenas a oitava colocação do Campeonato Turco, com 27 pontos conquistados, tendo oito vitórias, três empates e sete derrotas, até o momento.

Revelado pelo Santos, Robinho foi bicampeão brasileiro com o Alvinegro da Vila Belmiro em 2002 e 2004. Depois acertou com o Real Madrid, mas não conseguiu vingar na capital espanhola. Passou ainda por Milan, Manchester City, Guangzhou Evergrande da China, e ainda outras duas passagens pelo Peixe, em 2010 e 2014. Defendeu também o Atlético-MG entre 2016 e 2017.