Clayson passa em exames, treina e será titular contra o Red Bull

O atacante Clayson passou no teste de vestiário realizado pelo departamento médico do Corinthians e treinou normalmente na tarde deste domingo, no último preparo da equipe para encarar o Red Bull, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O jogador, que havia perdido a posição para Marquinhos Gabriel contra o São Bento, na última quarta, volta ao time titular mesmo com o incômodo sofrido na coxa esquerda, no trabalho de sábado. O susto, classificado pelo próprio atleta como um estalo na região, não demandou maiores precauções do corintiano.

Em campo, Carille chegou a promover alguns testes, como a entrada de Renê Júnior na vaga de Gabriel para melhorar as trocas de passes da equipe, mas dificilmente o comandante utilizará esse expediente desde o começo da partida.

Dessa forma, a escalação provável do Alvinegro terá Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra. Com 12 pontos, o Timão é o líder do Grupo A, mas vem de duas derrotas consecutivas.

Veja abaixo os jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Juninho Capixaba e Mantuan

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Camacho, Renê Júnior e Maycon

Meias: Jadson, Rodriguinho, Danilo, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson, Júnior Dutra, Kazim, Romero, Lucca e Emerson Sheik