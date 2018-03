Clayson faz tratamento e é dúvida para o Majestoso de domingo

Confira este e outros vídeos em

O atacante Clayson realizou um tratamento no joelho direito na tarde desta sexta-feira, um dia depois de deixar o gramado do estádio de Itaquera reclamando de dores no local. O jogador, assim como o restante dos titulares da equipe, ficou na parte interna do CT Joaquim Grava, mas fez um trabalho à parte para estar à disposição no clássico deste domingo, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O jogador disse em conversa com a reportagem da Gazeta Esportiva, ainda na saída de Itaquera, que sentiu a dor em um dos primeiros lances da partida, quando cobriu a descida de Diego Macedo pela direita e conseguiu desarmar o lateral adversário. Segundo o avante corintiano, o joelho do adversário acabou acertando a lateral do seu, causando uma dor que chegou ao ápice no segundo tempo da partida.

Ainda que tenha deixado a arena mancando um pouco por causa das dores, Clayson havia dito que não temia perder a semifinal. Caso não se constate qualquer lesão no local, é improvável que ele perca sua vaga na equipe, principalmente pelo nível de atuação apresentado contra o Braga.

O jogador, porém, torna-se mais uma preocupação para o técnico Fábio Carille, que não terá à disposição o lateral direito Fagner, a serviço da Seleção Brasileira, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, cedidos à seleção paraguaia. Além do trio, o volante Renê Júnior e o meia Jadson, machucados, também ficam fora do embate.