Clayson decide virada e projeta “primeiro de muitos” gols na temporada

O atacante Clayson teve participação fundamental na virada do Corinthians sobre a Ferroviária, na noite desta quarta-feira, no estádio do Pacaembu. Acionado pelo técnico Fábio Carille quando o placar estava 1 a 1, o atacante fez grande jogada individual aos 38 minutos do segundo tempo para vencer a zaga adversária e selar o segundo triunfo corintiano no Campeonato Paulista.

“A gente conseguiu fazer o gol e sair com a vitória, isso que importa”, disse o avante, importante na recuperação do Corinthians no segundo turno do ano passado, marcando gols contra São Paulo, Cruzeiro e Coritiba. De olho em outra temporada pelo Timão, ele projetou que o sucesso do embate deste meio de semana pode se repetir no restante de 2018.

“Fiquei bem feliz de fazer meu primeiro gol no ano, o primeiro de muitos, espero. O time deles jogou bem, fechou bastante os espaços, mas eu conseguiu arrumar aquele lance ali para definir”, avaliou o jogador, que emplacou um duelo particular com o lateral direito Alisson, da equipe adversária. Depois de levar uma pancada, ele respondeu com um “rolinho” e o grande lance no gol.

“Acho quee faz parte, eles estão dando a vida pelo time deles, não fico bravo com isso, acabei conseguindo devolver, fui bem”, comentou o ex-Ponte Preta. Aos 21 anos de idade, ele se vê agora mais adaptado à camisa do clube e à função que deve desempenhar daqui para frente.

“Me sinto à vontade, cada vez mais, com a camisa do Corinthians, todo mundo me passando confiança. O professor acredita no meu futebol. Fico feliz de estar crescendo cada vez mais, tecnicamente, fisicamente, consegui ajudar com a vitória”, concluiu o avante.