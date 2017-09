Clayson comemora primeiro gol pelo Corinthians “na hora certa”

O meia-atacante Clayson enfim desencantou como jogador do Corinthians. E não foi em qualquer partida. O jogador vindo da Ponte Preta ao término do Campeonato Paulista assegurou o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na manhã deste domingo, no Morumbi.

“Já tinha dito que o gol sairia na hora certa. Graças a Deus, foi hoje”, comemorou Clayson, que não conteve a euforia ao vazar o goleiro Sidão com um belo chute, no segundo tempo. Ele tirou a camisa e acabou punido com o cartão amarelo. “É uma coisa que normalmente não faço. Mas era o primeiro gol. É muita emoção, né?”, sorriu.

Com 17 partidas disputadas como corintiano, Clayson estava impossibilitado de defender a equipe nos últimos compromissos. Ele cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco e não participou do empate por 0 a 0 com o Racing, na Argentina, porque já havia defendido a Ponte Preta na Copa Sul-Americana.

Agora, em função do seu gol, Clayson já passou a escutar perguntas sobre a possibilidade de barrar o meia Jadson entre os titulares do Corinthians. Ainda mais porque o companheiro, que sofreu fraturas nas costelas em julho, atravessa mau momento técnico.

“Tenho máximo respeito pelo Jadson. Infelizmente, ele não teve uma manhã muito boa hoje, mas é um craque e dispensa comentários. Vamos deixar a escalação para o Carille. O grupo é muito unido”, discursou Clayson.