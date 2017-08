Chapecoense lamenta vacilo em gol “meio sem querer” do Corinthians

A Chapecoense esteve bem próxima de arrancar pontos do líder do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, na Arena Condá. Em uma partida equilibrada, só sofreu o gol que decretou a derrota por 1 a 0 para o Corinthians aos 45 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para o centroavante Jô empurrar para dentro.

“A gente estava bem, com oportunidades de fazer o gol e matar o jogo. Aí, em um lance meio sem querer, o Jô marcou o gol”, lamentou o zagueiro Fabrício Bruno. “Mas o time está de parabéns por ter lutado. O torcedor reconheceu a nossa força de vontade, a raça”, ponderou.

Antes da partida, o atacante Túlio de Melo já havia alertado que placar contra o Corinthians seria definido “no detalhe”. “A gente sabe que eles têm uma equipe muito bem organizada. Mesmo assim, poderíamos ter matado o jogo, Num vacilo nosso, eles acharam o passe e acabaram fazendo o gol”, disse.

O resultado manteve a Chapecoense com 25 pontos ganhos no Brasileiro, dois à frente da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. A expectativa do elenco é de que o jogo duro diante do Corinthians ao menos dê forças para a equipe fugir ainda mais das últimas posições nas próximas rodadas.

“Vimos que, dando o máximo, com empenho, podemos vencer os jogos. Tivemos um volume de jogo até maior do que o deles”, apontou Túlio de Melo. “Agora, vamos descansar e pensar na partida contra o Avaí, na Ressacada”, afirmou Fabrício Bruno, já de olho no compromisso de domingo, contra o penúltimo colocado da tabela.