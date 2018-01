César Bueno promove mudanças na equipe de transição do Grêmio

O Grêmio deve ter algumas mudanças para o confronto contra o São José-RS no domingo. No treino da manhã desta sexta-feira, o técnico César Bueno promoveu três alterações na equipe e modificou a formação tático do Grupo de Transição gremista.

No CT Luiz Carvalho, o grupo treinou na formação 4-4-2. Além disso, o treinador colocou o lateral Leonardo Gomes na esquerda, no lugar do jovem Guilherme Guedes. Com isso, o setor defensivo gremista ganha mais um “cascudo” para a posição, que possui Paulo Miranda e Bruno Grassi.

Foram feitas outras duas mudanças são no setor médio-ofensivo. Um dos artilheiros do Grêmio em 2018, o meia Jean Pyerre vai para o banco de reservas e o reforço Alisson será o substituto. Na frente, o atacante Dionathã, que não vinha sendo relacionado para os jogos, pois perdeu alguns treinamentos após ter sido diagnosticado com conjuntivite, entra na vaga do companheiro Isaque.

Durante o coletivo de reservas contra titulares, César fez outro teste. Ele colocou Isaque no lugar de Dionathã e o reforço Thonny Anderson na vaga de Lima. Após a troca, o time titular marcou um gol justamente com os jogadores que entraram. No lance, Thonny Anderson recuperou a bola pela esquerda e cruzou para Isaque marcar.

A equipe que treinou nesta sexta-feira teve a seguinte formação: Bruno Grassi, Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Leonardo Gomes; Balbino, Pepê, Matheus Henrique e Alisson; Lima (Thonny Anderson) e Dionathã (Isaque).

Na manhã deste sábado, o grupo de transição do Grêmio faz o último treino antes da partida no Gauchão. No domingo, às 17h (de Brasília), o time gremista enfrenta o São José-RS no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. O Tricolor é 11º colocado no Gauchão, com apenas um ponto, e o Zequinha é quarto, com seis pontos.