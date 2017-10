Ceará reclama de Cuesta: “desrespeito com a nossa equipe”

O argentino Victor Cuesta se envolveu em mais uma polêmica com os jogadores do Ceará. No confronto no primeiro turno, o zagueiro colorado foi acusado pelo atacante Élton de injúria racial. O jogador alvinegro chegou a fazer o Boletim de Ocorrência, mas não levou o caso adiante.

Na saída de campo, o atacante Élton reclamou da postura do zagueiro Victor Cuesta com os jogadores da sua equipe. Segundo o alvinegro, o argentino desrespeitou a equipe do Ceará. “Nós respeitamos a equipe do Internacional, mas dentro de campo que é decidido. Alguns jogadores do time do Inter desrespeitaram o nosso time dentro de campo. O Cuesta mais uma vez chamou a nossa equipe de time pequeno, questionando onde que era o Ceará, mas está aí”, disse o atacante.

“Chegamos aqui dentro, respeitamos o Inter, mas dentro de campo a gente se impôs, colocamos a nossa força e saímos daqui com um resultado importantíssimo. Hoje apenas foi desrespeito com a nossa equipe. Ceará é uma equipe grande, assim como o Inter. Em algumas jogadas ele falava: ‘quem é o Ceará?’, ‘time pequeno’, ‘onde que está?’. Mas isso infelizmente faz parte, alguns jogadores de futebol têm essa mentalidade pequena e a gente procurou concentrar, focar no jogo e saímos daqui com essa vitória importantíssima”, completou Élton..

Na tarde deste sábado, o Internacional perdeu por 1 a 0 para o Ceará. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Élton. Mesmo com a derrota o Colorado segue na liderança da Série B, com 61 pontos. O Ceará é o novo vice-líder do torneio, com 58. O próximo duelo do Inter é contra o CRB, na sexta-feira, no estádio Beira-Rio. O Vozão também volta a campo na sexta-feira contra outro gaúcho, o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.