CBF disponibiliza linha de crédito a clubes da Série A do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira novas medidas para auxiliar os times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro em meio a pandemia do coronavírus.

Para os clubes da elite, será disponibilizada uma linha de crédito de até R$ 100 milhões, a juro zero. Os recursos serão concedidos como garantia aos valores referentes aos contratos de direitos de transmissão das competições e prêmios por desempenho que os times tem a receber.

Já os clubes da Segunda Divisão receberão um adiantamento total de cerca de R$ 15 milhões, também a juro zero, sobre os valores que tem a receber sobre o contrato de direitos de transmissão.

Estas medidas visam ajudar os times, que em meio a pandemia da covid-19, perderam arrecadações monetárias, tanto com direitos de transmissão quanto com bilheterias, programas de sócios e patrocínios.

“A CBF sabe que os clubes são a base de toda a indústria do futebol e que eles tem sofrido grandes impactos com a paralisação das competições provocada pela epidemia de Covid-19. Por isso, temos procurado todas as formas de apoiar os clubes nesse momento difícil. Não basta que voltem as competições. Precisamos de clubes capazes de retornar a elas de forma competente”, disse o presidente Rogério Caboclo.

Anteriormente, a entidade já havia doado R$ 19 milhões para os clubes das Séries C e D do masculino e das Séries A1 e A2 do feminino. Além disso, também concedeu isenção de taxas de registro e transferência de atletas a todos os times.