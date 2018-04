Cássio vê covardia com Clayson e pede juiz com mais “pulso”

Confira este e outros vídeos em

O goleiro Cássio tomou para si o microfone e, mantendo tom sereno com o qual costuma comentar as atuações do Corinthians, reclamou da arbitragem de Leandro Bizzio Marinho e disse que a agressão em Clayson, que causou a expulsão do atacante e do volante Felipe Melo, do Palmeiras, se deu de forma covarde. Apesar de avaliar que o juiz não interferiu diretamente no 1 a 0 do arquirrival, o arqueiro não poupou críticas ao apitador.

“Tinha que colocar um árbitro de mais pulso num jogo desse. Era o jogo mais falado dos estaduais. Não vi nenhum lance que prejudicou o Corinthians, mas o árbitro enrolou o jogo, não podia encostar que eles caíam. Não estou dando desculpas, falando que o árbitro influenciou o jogo, mas podia ser mais experiente. Foi um dos jogos mais parados que tivemos no nosso estádio”, disse, estendendo seu comentário até o próximo jogo, a volta, no Allianz Parque, no dia 8 de abril.

“Não queremos que coloquem um árbitro que beneficie o Corinthians. Queremos um que seja justo, e que tenha personalidade de apitar um jogo entre Palmeiras e Corinthians”, continuou o camisa 12, aparentemente incomodado com a decisão do juiz em tirar Clayson deste e do próximo duelo com o vermelho.

“Difícil falar em mal-intencionado. Acho que ele se equivocou em várias situações. Falou-se durante a semana inteira das brigas entre Palmeiras e Corinthians. Acho que os jogadores entraram mais pilhados. O Clayson foi agredido pelas costas, o que é uma covardia. Perdemos um jogador muito importante para a gente”, observou.

Mesmo com a desvantagem acumulada para a segunda partida, no entanto, o gigante alvinegro não vê o Timão com poucas chances de conseguir o resultado. Utilizando o retrospecto favorável na casa do rival como trunfo (2 vitórias, 1 empate e 1 derrota), ele pediu foco no próximo embate.

“É ruim perder, mas ainda tem mais uma partida. Na arena do Palmeiras vencemos a última partida com dois gols de diferença. Estamos chateados, mas não tem nada definido ainda. Eles são fortes em sua casa, mas o Corinthians pode sair com a vitória de lá”, analisou, sem deixar de se dizer surpreso pela postura defensiva do rival em Itaquera.

“O gol foi bem cedo, demoramos um pouco para assimilar. Mas o Palmeiras teve muito respeito ao Corinthians, veio aqui, nunca vi o time deles ser defensivo como hoje (sábado). Foram eficientes, protegeram bem o Jailson e não tivemos tanta chance de gol. Mas, nas situações mais difíceis, nossa equipe conseguiu reverter o resultado. E temos totais condições de ir à arena deles e sair com a vitória”, concluiu.