Cássio releva goleada sofrida pelo time reserva do Corinthians

Último titular do Corinthians a ser substituído pelo técnico Fábio Carille, que trocou toda a sua formação de linha no intervalo da partida contra o Rangers, o goleiro Cássio não deu muita importância ao placar final deste sábado. O time brasileiro, que havia vazado o escocês com meia Rodriguinho e o centroavante Kazim no primeiro tempo, sofreu quatro gols no segundo e acabou derrotado por 4 a 2 em Orlando.

“A gente pecou em alguns detalhes no segundo tempo, mas, se você for ver, o primeiro gol foi de bola parada. São desatenções de pré-temporada”, relevou Cássio, que sofreu o gol de Morelos. Com Caíque França em campo, o colombiano do Rangers voltou a balançar a rede, assim como Halliday e Tavernier.

“O nosso time titular foi o mesmo da primeira partida (empate por 1 a 1 com o holandês PSV, com vitória nos pênaltis por 5 a 4), mas o reserva mudou bastante. O Fábio (Carille) quis dar chances para todo o mundo. Então, ficamos um pouco desorganizados, fomos envolvidos e tomamos os gols”, justificou o goleiro titular.

Apesar de o Corinthians retornar ao Brasil com um empate e uma derrota, Cássio ainda considerou válido o período de preparação na Copa Flórida. Na quarta-feira, no Pacaembu, o time já estreará no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta.

“Foram duas partidas positivas. Pré-temporada é para fazer testes mesmo, botar os jogadores para atuar. Tivemos uma preparação boa, com treinamentos intensos. Agora, todo o mundo está junto para começar a temporada na quarta-feira, indo passo a passo. Vamos tentar evoluir o mais rapidamente possível para ter um grande ano”, concluiu Cássio.