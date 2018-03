Cássio pede paciência no Derby na Arena: “São 180 minutos”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O goleiro Cássio foi o escolhido para falar com a imprensa na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, um dia após ser decisivo na vitória corintiana sobre o São Paulo, nos pênaltis, que deu ao Timão o direito de decidir o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Dividindo o favoritismo com o arquirrival, ele pediu para os companheiros terem claro na cabeça que o duelo de sábado, às 16h30 (de Brasília), em Itaquera, não será o único da decisão.

“São dois jogos, 180 minutos, não acho que tenhamos de definir tudo em uma partida só. Dois jogos diferentes, difícil jogar na arena do Palmeiras, mas temos de nos impor em casa. Com todo respeito ao Palmeiras, vamos em busca do título”, comentou o arqueiro, celebrando a evolução da equipe durante o torneio.

“É importante esse espírito, sempre teve, às vezes a gente acabava tomando gol por desatenção, começo de temporada, chegaram jogadores, a gente vai se conhecendo, vai entendendo a filosofia. Hoje todo o grupo entende a filosofia, quem está há mais tempo vai ajudando, temos um comandante com total comando do grupo”, continuou o arqueiro, relembrando as dificuldades de um time sem sete e depois quatro titulares nas semifinais.

“Essa classificação nos deu confiança também. A maioria dos jogadores que estavam lesionados, a tendência é estar à disposição do Fábio. É tentar sair com uma vantagem, mas sabermos que nada se decide no primeiro jogo”, avaliou o arqueiro, respeitoso e taxativo ao tratar do favoritismo na disputa.

“É 50/50. Por mais que o Palmeiras tenha investido bastante, a gente vai brigar por esse título. É uma equipe muito qualificada, fez um grande investimento, mas nós vamos para buscar o título”, concluiu o jogador, que, além da primeira partida, tem pela frente o segundo embate, agendado para as 16h (de Brasília), do dia 8 de abril, no Allianz Parque.