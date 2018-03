Cássio considera “normal” ausência na lista de convocados de Tite

Cássio evitou lamentações por ter ficado fora da mais recente lista de convocados do técnico Tite para a Seleção Brasileira. Chamado com frequência para o posto de terceiro goleiro da equipe nacional, o jogador do Corinthians acabou preterido por Neto, do Valencia, nos amistosos contra Rússia e Alemanha, no final de março.

“Normal. Às vezes, somos convocados. Às vezes, não somos”, sintetizou Cássio, focado no seu dia a dia no Corinthians para manter vivas as esperanças de ser chamado para o Mundial. “É continuar o trabalho. Nos últimos seis jogos, tomamos um gol só”, valorizou.

O Corinthians, de qualquer maneira, estará representado diante de russos e alemães. O lateral direito Fagner, que vinha perdendo espaço para Danilo, do Manchester City, voltou a ganhar uma oportunidade de mostrar serviço ao velho conhecido Tite.

“Fiquei muito feliz pelo Fagner. É merecido. Muitas pessoas estavam pegando pesado com ele, chamando de maldoso. Por isso, fiquei bastante feliz. É um jogador que vinha trabalhando bastante”, enalteceu Cássio.

O goleiro espera acompanhar Fagner na próxima lista de Tite, que será a definitiva para a Copa do Mundo da Rússia. Antes, preocupa-se em se recuperar plenamente das dores no quadril que sentiu no decorrer da vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, na quarta-feira, em Itaquera, pela Copa Libertadores da América.

“O que pode me levar à Seleção é o meu trabalho no Corinthians. Quem sabe? Vou continuar trabalhando para ir à Copa do Mundo”, repetiu Cássio, que não foi ao gramado no treinamento corintiano desta quinta-feira à tarde e passou por avaliação médica. No domingo, ele e os seus companheiros iniciarão duelo com o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.