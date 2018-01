Carpegiani lamenta punição do Flamengo na Libertadores

Se no Campeonato Carioca o Flamengo está indo muito bem com os garotos, na Libertadores a tendência é a de que os rubro-negros tenham trabalho complicado. O clube foi punido pela Conmebol por conta da confusão na final da Copa Sul-Americana. Pelos incidentes ocorridos no Maracanã, a equipe carioca terá que atuar os dois primeiros jogos na competição com portões fechados.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani lamentou a punição, mas revelou que o dirigentes do Flamengo vão recorrer da decisão da Conmebol. Caso e pena seja mantida, os rubro-negros não terão a presença da torcida contra River Plate-ARG e um adversário que virá da Pré-Libertadores.

“Fui informado da punição, lamentamos. Acho que o Flamengo vai recorrer. Não tem muito a acrescentar. Só lamentamos o fato de não ter um ‘jogador’ tão importante que é o torcedor. Não tenho objeção. Temos um jurídico e eles sabem o que podem fazer”, disse o treinador.

Além disso, o volante Cuéllar também foi suspenso por dois jogos pela Conmebol pela expulsão na final da Sul-Americana. Carpegiani indicou que Rômulo sai na frente pela vaga como substituto, principalmente após a negativa do Hamburgo-ALE em negociar Wallace.

“Nós temos uma preocupação. Esperei o Rômulo ter condições físicas para colocar e campo. Preocupa a suspensão do Cuéllar, mas vamos tentar resolver da nossa maneira. O Rômulo me deu uma resposta boa. Vamos encontrar soluções no próprio elenco”, declarou.

O Flamengo está no grupo 4 da Libertadores, ao lado de River Plate, Emelec-EQU e um adversário que vai sair da Pré-Libertadores. A estreia na competição será no dia 28 de fevereiro, contra os argentinos, no Maracanã.