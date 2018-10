Carona do Corinthians a presidente da FPF desagrada ao Palmeiras

Na noite da última quarta-feira, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), chegou ao Mineirão para acompanhar a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians de carona com o ônibus do clube alvinegro. O episódio deixou dirigentes e torcedores do Palmeiras insatisfeitos.

Revoltado com a arbitragem de Marcelo Aparecido na final do último Campeonato Paulista, conquistado pelo Corinthians, o Palmeiras entendeu que houve interferência externa na decisão do juiz de voltar atrás depois de marcar pênalti de Ralf sobre Dudu.

Em busca da impugnação da partida, o Palmeiras acionou o Tribunal de Justiça Desportiva-SP e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O clube alviverde ameaçou entrar na Corte Arbitral do Esporte, mas resolveu encerrar o caso após o insucesso no STJD.

Insatisfeito com o ocorrido na final do Campeonato Paulista, o clube presidido por Maurício Galiotte cortou relações com a FPF. A carona de Reinaldo Carneiro Bastos no ônibus que levou a delegação corintiana ao Mineirão foi vista como algo que corrobora a postura.

O Corinthians, por sua vez, tratou com naturalidade a presença do presidente da FPF ao lado de um de seus filiados antes da final de um torneio nacional. O time do Parque São Jorge mantém uma boa relação com a entidade encabeçada por Reinaldo Carneiro Bastos.