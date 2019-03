Carol Portaluppi destaca orgulho com homenagem a Renato Gaúcho: “Ele é o cara”

Carol Portaluppi esteve presente na noite em que o pai Renato Gaúcho ficou eternizado no Grêmio. O atual técnico e ex-jogador acompanhou nesta segunda-feira a inauguração de sua estátua no clube, em uma cerimônia que contou com a presença de mais de 8 mil torcedores.

Renato Gaúcho chorou com o carinho dos gremistas. Carol Portaluppi também se mostrou emocionada com o status alcançado pelo pai, que esteve presente em títulos fundamentais do clube – a Libertadores e o Mundial de 1983 como jogador, e a Libertadores de 2017 como técnico.

“O orgulho que eu tenho de você não cabe dentro de mim, quero te ver sempre assim, sorrindo! Sem palavras para essa noite! Obrigada a vocês, torcida fiel que foi e fez uma homenagem linda e mesmo quem não pôde ir, prestou homenagens de longe, sei disso. Obrigada a imprensa pelo carinho de sempre, obrigada ao presidente Romildo e sua esposa e todos os demais que estavam lá e contribuíram de forma significante! Meu pai merecia uma homenagem como essa! Ele é o cara”, afirmou Carol através das redes sociais.

O projeto da estátua foi iniciado desde a volta de Renato Gaúcho ao Grêmio. A homenagem foi tomando corpo com a conquista de novos títulos por parte de Renato Gaúcho – iniciando com a Copa do Brasil de 2016 e o fim do jejum de títulos nacionais do Grêmio de 15 anos.