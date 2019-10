Carlos Eduardo busca findar jejum de sete meses contra frágil defesa do Avaí

A dez pontos do líder Flamengo, o Palmeiras terá pela frente o Avaí, neste domingo, às 18h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do Verdão para o jogo na Ressacada deve ser Carlos Eduardo, que atuará no lugar de Willian, com um incômodo causado por uma antiga fibrose na coxa direita.

Dessa forma, Carlos Eduardo voltará a ter uma oportunidade como titular depois de mais de cinco meses. A última vez que o atacante iniciou uma partida jogando foi na vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, fora de casa, pelas oitavas da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no dia 22 de maio e o Verdão foi escalado com uma equipe inteiramente reserva. Desde então, Carlos Eduardo entrou em campo em seis partidas, todas vindo do banco de reserva.

O atacante não balança as redes há mais de sete meses. O último gol de Carlos Eduardo foi no clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, no dia 16 de março. O tento, inclusive, foi o único da vitória do Verdão sobre o Tricolor. Aos 34 minutos da segunda etapa, o camisa 37 acionou Dudu, que devolveu de letra. De fora da área, Carlos Eduardo arriscou de primeira e mandou uma bomba. A bola bateu no travessão e morreu nas redes.

O atacante tem boa oportunidade de voltar a marcar neste domingo. O Avaí possui a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, tendo sofrido 40 gols em 27 partidas. O Leão da Ilha só não foi menos vazado do que a Chapecoense, que tem 42 gols sofridos na competição.

Na sexta-feira, Mano Menezes explicou a opção por Carlos Eduardo no time titular. O objetivo do treinador é manter um atacante de velocidade pelos lados do campo, já que Willian não poderá atuar. O técnico também tinha Zé Rafael e Raphael Veiga como alternativas para a posição.