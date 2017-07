Carille volta a frear euforia após alcançar 30 jogos de invencibilidade

Como faz sempre que a grande campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é exaltada, o técnico Fábio Carille foi prudente ao término da 30ª partida da série invicta da sua equipe. A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no domingo, no Maracanã, deixou o líder em situação ainda mais confortável na tabela de classificação.

“Ainda falta muito campeonato. O Grêmio vai pegar o São Paulo agora (nesta segunda-feira, no Morumbi). Se tiver um resultado positivo, a diferença voltará para seis pontos. São muitos pontos em disputa”, minimizou Carille.

Dos 48 pontos que disputou até então, no entanto, o Corinthians só deixou escapar oito, consequência dos empates com Chapecoense, Coritiba, Atlético-PR e Avaí. A invencibilidade do time de Fábio Carille perdura desde antes do Brasileiro – a última derrota, por 1 a 0, foi para a Ferroviária, em 19 de março, ainda pelo Campeonato Paulista.

“Não dá para pensar em invencibilidade. É claro que é algo legal, que deixa a gente orgulhoso, mas nunca trago essa responsabilidade a mais para os meus atletas. Podem perguntar para qualquer jogador. Acho desnecessário abordar isso nas reuniões, porque já existe uma pressão e uma responsabilidade em todo jogo”, argumentou.

Fábio Carille ainda franziu a testa ao escutar que o Corinthians era imbatível. “Não existe isso”, reforçou, aceitando apenas os créditos pela segurança do sistema defensivo do líder. “Mais do que a invencibilidade, o que me alegra é que, de 43 jogos oficiais no ano, passamos 26 sem tomar gol. Isso me dá satisfação demais”, sorriu, enfim.

O Corinthians deixará de se preocupar momentaneamente com o Campeonato Brasileiro nesta semana. Na quarta-feira, enfrentará o colombiano Patriotas, adversário com o qual empatou por 1 a 1 no jogo de ida, no reencontro válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

“Não vamos pensar em título brasileiro agora. O objetivo é sempre o próximo jogo. Vamos desligar o chip um pouquinho e nos preocupar com o Patriotas”, ordenou o comedido Fábio Carille.