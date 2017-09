Carille vê negociação para renovar contrato “muito perto de acontecer”

Com apenas 63 jogos em seu currículo como técnico e já com um título paulista conquistado, além de ter levado o Corinthians à liderança do Campeonato Brasileiro, Fábio Carille passou a projetar uma sequência de carreira longeva no clube do Parque São Jorge. Ele espera negociar em breve a renovação contrato que vencerá no final do ano.

“Não foi conversado nada ainda, como saiu por aí. Seria um prazer dizer que já estou conversando, que acertei. Ainda não é o caso, mas está muito perto de acontecer”, comentou Carille, nesta sexta-feira.

Desprestigiado no início do ano – não era visto pelo presidente Roberto de Andrade, que tentou a contratação do hoje flamenguista Reinaldo Rueda, como uma opção para o cargo vago por Oswaldo de Oliveira –, Fábio Carille se valorizou bastante em pouco tempo. A diretoria reconheceu o bom trabalho do treinador e o recompensou com um aumento salarial após a classificação à final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta.

Não foi apenas dentro do Corinthians que Carille chamou a atenção. Antes pensando em iniciar a sua trajetória como técnico em clubes de menor expressão, que chegaram a procurá-lo nos tempos de auxiliar, ele já foi sondado até pelo emergente mercado chinês.

“A questão da China foi só início de conversa. Não sei se a proposta oficial chegaria mesmo porque já cortei logo”, recordou o pupilo de Tite e Mano Menezes.