Carille vê desgaste físico no Corinthians após derrota frente ao Palmeiras

O técnico Fábio Carille enxergou o seu time desgastado pela sequência de jogos após a derrota frente ao Palmeiras, na tarde deste sábado, na Arena Corinthians, no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista. Incomodado com o quinto jogo em apenas 13 dias, sempre precisando buscar o resultado após perder o duelo de ida frente a Bragantino e São Paulo, ele avaliou seus atletas de frente com pouca capacidade física de mudar o jogo.

“A gente costuma dizer limpo para fazer a melhor escolha, o melhor passe. Foram jogos difíceis buscando o resultado, desgastante buscar sempre o resultado. Vamos trabalhar durante essa semana para sermos melhores do que eles lá dentro do campo deles”, comentou o treinador, que havia colocado a questão física como primordial para a escalação.

Os jogadores fizeram uma série de exames médicos na manhã do sábado para saber a condição física, mas, de acordo com Carille, nenhum dos escolhidos demonstrou um cansaço fora do normal com a sequência. “Não tinha risco de lesão pelo que apontaram os exames, então colocamos todos com a maior segurança”, continuou Carille, que não viu descontrole do seu time mesmo com as expulsões de Felipe Melo e Clayson, no final do primeiro tempo.

“As duas equipes, jogo de provocação, jogo grande é assim. Não vi o time desconcentrado, vi o time errando bastante, principalmente passe na saída. Foi nítido que a gente não conseguiu pressionar como é normal. Palmeiras foi inteligente em rodar a bola, agora é cabeça no lugar, uma semana que seja ótima em questão de trabalho, entendimento, e a gente faça uma grande partida lá”, avaliou o comandante, explicando as escolhas feitas durante a partida.

“Uma expulsão de cada lado, a gente tem que achar alternativa, não quis fazer substituição no intervalo esperando o que o Roger fosse fazer, tentei colocar o time mais para frente com os jogadores descansados, mas erramos muito passe. Palmeiras foi inteligente, ficando com a bola. Não tenho o que falar da confusão, só prejudica a imagem do jogo”, observou Carille, confiante num crescimento gradual dos seus atletas.

“Esses atletas vão ter de passar por isso. O erro do Mantuan lá no Morumbi, por exemplo, ele nunca mais vai errar. Fiquei feliz de eles terem a personalidade de bater pênalti na quarta-feira. Tem que passar por esse processo, mostrando que é melhor, que o dia a dia e os acontecimentos vão maturar para que eles estejam melhores lá na frente”, concluiu.