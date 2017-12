Carille vai à Granja e tem aulas com René Simões e Luxemburgo

Campeão paulista e brasileiro em sua primeira temporada como técnico efetivo, Fábio Carille decidiu dedicar parte das férias aos estudos. Na quarta-feira, o comandante do Corinthians iniciou o curso Licença Pro, o último do programa CBF Academy, na Granja Comary, em Teresópolis.

Os primeiros palestrantes de Carille, que estava acompanhado dos seus auxiliares Osmar Loss e Fabinho, foram René Simões e Vanderlei Luxemburgo. Entre os alunos, marcaram presença outros técnicos conhecidos nacionalmente, como Eduardo Baptista, Rogério Micale, Vadão, Milton Cruz, Toninho Cerezo, Silas e Paulo César Gusmão.

O professor René Simões fez questão de mostrar satisfação por ter Carille, que já havia tirado a Licença A da CBF, na sua sala de aula. “Antes que me aposentassem, arrumei alguma coisa para continuar no futebol. Agora, estou dando orientação. Tive a felicidade de ver o Fábio ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Estamos trabalhando desde o início do ano, quando ele foi campeão paulista. Por causa do René Simões? Que nada. Ele é muito bom. Aqui, não falo de tática, técnica, escalação de jogador…”, comentou.

Já Luxemburgo, presenteado com um certificado e com uma camisa 10 da Seleção Brasileira com o seu sobrenome gravado às costas, achou graça de quem quis colocá-lo entre os estudantes. “Estou nesse negócio há muito tempo. O pessoal perguntou se eu faria o curso. Acho que eu tenho que dar o curso, né? Só uma brincadeira. Sou professor de Educação Física, pós-graduado, mas esse é realmente o curso de técnico de futebol”, disse o veterano, desempregado desde que foi demitido pelo Sport, no final de outubro.

Após retirar a sua Licença Pro da CBF, Fábio Carille seguirá para Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo onde moram os seus pais, para descansar. Antes das festas de final de ano, ele ainda participará de um jogo beneficente promovido pelo atacante Emerson Sheik, em Mangaratiba, e de outro em Chapecó, onde enfrentará o mentor Tite.