Carille prega respeito à Ponte Preta: “Não se fala do Palmeiras”

O Palmeiras é assunto proibido no Corinthians até que o árbitro Ricardo Marques Ribeiro sopre o seu apito pela última vez em Itaquera na noite deste sábado. O técnico Fábio Carille concentra todos os seus esforços na partida contra a Ponte Preta, a próxima, em Itaquera, e não quer nem pensar no Derby da próxima quarta-feira, no Palestra Itália.

“Não se fala do Palmeiras aqui. Os três pontos do jogo contra a Ponte Preta são os mesmos três pontos do jogo contra o Palmeiras. Se adiantássemos alguma coisa, estaríamos desrespeitando a Ponte Preta e trazendo um relaxamento natural para os jogadores”, argumentou Carille.

A prova de que o técnico ainda não leva em consideração o jogo contra o grande rival aparece na escalação do Corinthians para o duelo deste fim de semana. O volante Gabriel, o meia Rodriguinho e o centroavante Jô estão pendurados com dois cartões amarelos, porém não foram poupados.

Carille nem ao menos e preocupou em dar uma orientação especial ao trio. “Os cuidados são sempre os mesmos – não ficar reclamando, não chutar a bola depois de fazer a falta, essas coisas. Vamos pensar em fazer o melhor para esse jogo, e não no Palmeiras”, repetiu.

Com essa filosofia, o Corinthians tem se sobressaído no Campeonato Brasileiro. O time é o único invicto da competição que lidera com 29 pontos, sete de vantagem para o segundo colocado Grêmio.

Antes de enfrentar os gremistas em Porto Alegre, Carille já havia lidado com a mesma situação de agora, pois tinha um confronto teoricamente menos importante pela frente, contra o Bahia. Ganhou os dois jogos.

“Então, assim como não falamos do Grêmio, não falo do Palmeiras agora. Não trago isso para os atletas em momento algum. Não mando mensagem, não coloco nos vídeos. Hoje, só falamos de Ponte. Sei que a imprensa acha importante falar do clássico, mas, para nós, será só a partir das 21, 22 horas”, concluiu Fábio Carille.