Carille poupa quatro, e Clayton volta a ter chance no Corinthians

O técnico Fábio Carille deve poupar quatro atletas na partida desta quarta-feira, contra o Patriotas-COL, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, válida pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, o treinador enxergou a oportunidade de dar chances ao lateral direito Léo Príncipe, ao atacante Clayton e ao centroavante Kazim contra os colombianos.

Léo, que ocupou a vaga de Fagner, poupado, é o único que não tem garantia de participação na partida. O camisa 23 não foi a campo no treino desta terça, no CT Joaquim Grava, mas ainda pode ser utilizado por Carille. Caso isso não se confirme, apenas ele será trocado entre as peças defensivas do time, que terá a sua retaguarda formada basicamente pelos mesmos atletas que encararam o Fluminense, no final de semana.

As maiores modificações são na armação da equipe, com Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Clayton formando um trio para municiar Kazim. O turco substituirá Jô, que pouco participou da atividade no gramado, sendo liberado da movimentação à parte realizada pelos reservas. Marquinhos, que estava suspenso contra o Flu, retorna ao time pela direita, já que Jadson está machucado, enquanto Giovanni fará a função de Rodriguinho, pelo meio.

Na esquerda está o atacante Clayton, que fará somente a sua segunda partida como titular da equipe, algo que não acontece desde o duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, no dia 12 de abril, contra o Internacional, no Beira-Rio. Ele entra na vaga de Romero, que recebe descanso após deixar o gramado do Maracanã cansado.

Após a separação dos times, Carille fez breve trabalho de posicionamento e depois iniciou o treino de bolas paradas defensivas e ofensivas. Dessa forma, o Timão vai a campo contra o Patriotas com Cássio; Léo Príncipe (Fagner), Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Clayton; Kazim.