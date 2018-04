Carille perde 100% nos clássicos como mandante e contra o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille chegou à final do Campeonato Paulista ostentando um retrospecto invejável nos últimos encontros com o Palmeiras e em clássicos no geral. Após a derrota por 1 a 0 para o arquirrival do Corinthians, no sábado, no entanto, ele viu cair por terra dois tabus: o de nunca ter perdido para os alviverdes e o de nunca ter sido derrotado em clássicos realizados no estádio de Itaquera.

O gol de Borja encerrou a série de quatro vitórias do treinador no Derby, iniciada no Paulista do ano passado, com um gol de Jô, e que passou pelas duas vitórias no Brasileiro (2 a 0 no Allianz e 3 a 2 na Arena), além do 2 a 0 imposto no clássico da fase de classificação do Paulista. Caso conquistasse outro triunfo no sábado, Carille emplacaria a maior série de vitórias alvinegras na história do duelo.

De quebra, o colombiano fez com que o Palmeiras fosse o primeiro a desbancar o Corinthians de Carille atuando na casa do adversário, “estragando” um histórico que relatava até então sete vitórias corintianas e um empate em Itaquera. No total, Carille disputou 17 partidas, com dez vitórias, quatro empates e três derrotas.

Veja os clássicos já disputados por Carille:

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Corinthians 1 x 0 Santos

São Paulo 1 x 1 Corinthians

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Corinthians 2 x 0 Santos

Corinthians 3 x 2 São Paulo

Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Santos 2 x 0 Corinthians

São Paulo 1 x 1 Corinthians

Corinthians 3 x 2 Palmeiras

Corinthians 2 x 1 São Paulo

Corinthians 2 x 0 Palmeiras

Santos 1 x 1 Corinthians

São Paulo 1 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 São Paulo

Corinthians 0 x 1 Palmeiras

