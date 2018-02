Carille pede apoio da torcida para Kazim e diz que vaga está aberta

O técnico Fábio Carille não sabe quem estará em campo no comando do ataque do Corinthians no domingo, contra o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), em Novo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, mas quer que a torcida apoie o escolhido incondicionalmente. Preocupado em não “perder” o centroavante Kazim, ele disse que o apoio da Fiel é fundamental na retomada de confiança do turco.

“Primeiro eu peço que o torcedor acredite em quem está aqui, tudo que fazemos é pelo melhor do Corinthians”, comentou o treinador, deixando claro que não deixa as críticas influenciarem o seu trabalho. Segundo ele, uma prova disso é a utilização de Kazim na vitória contra o Avaí, no ano passado, no estádio de Itaquera, na arrancada que levou a equipe ao título do Campeonato Brasileiro.

“Não escuto. Se eu escutasse, não tinha escalado ele contra o Avaí. Respeito todos os atletas, não desisto de nenhum. Se vai começar jogando ou não, não quer dizer que está fora. 30 primeiros dias de trabalho, é um cara que tem meu carinho, meu respeito. Todos os atletas têm o mesmo carinho, mesma atenção, iniciando ou não”, disse o treinador, fazendo um balanço dos 30 primeiros dias de trabalho do ano.

“Eu fui no ano de 2017 lá para os EUA preocupado com o resultado, precisava muito, até par ou ímpar era importante. Esse ano, não, me preocupei em fazer funcionar o 4-1-4-1, fizemos seis jogos, quatro pelo campeonatos e dois lá, muito positiva a participação dos jogadores”, avaliou Carille, satisfeito com as opções que lhe foram oferecidas até o momento.

“O Dutra começou bem, Emerson chegando, Henrique que já está evoluindo, jogou no futebol da Itália, algo que eu procuro trazer para a minha defesa. Juninho vai entender nosso trabalho de linha de 4, normal, era meia, estou gostando bastante desse primeiro mês”, continuou, mais uma vez, reafirmando sua confiança nos goleadores que tem à disposição.

“Vão funcionar, eles funcionando, o Danilo também vai ter uma oportunidade. Nada de negativismo”, concluiu Carille, que terá mais dois dias de preparação até encarar os aurinegros. Com nove pontos conquistados, o Alvinegro lidera o Grupo A do Paulista, três à frente do Bragantino, segundo colocado.