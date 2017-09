Carille nega que vá “incendiar vestiário” para reverter má fase

Mesmo com uma feição preocupada, o técnico Fábio Carille manteve um discurso sereno em todas as vezes em que se pronunciou sobre o mau momento do Corinthians. Ele assegura que a sua postura é a mesma quando está reunido a portas fechadas com os seus jogadores.

“Sou muito tranquilo. Acalmo o meu grupo o tempo todo. Não adianta chutar copinho de água e gritar com todo o mundo. Esse grupo trabalha demais, e vamos nos reerguer juntos. Estou começando a carreira agora e não vou incendiar vestiário por conta de resultado. Sou bem tranquilo e ciente de tudo o que está acontecendo”, comentou Fábio Carille, após o frustrante empate por 1 a 1 com o Racing, pela Copa Sul-Americana.

Antes de ceder a igualdade ao time argentino em Itaquera, na noite de quarta-feira, o Corinthians sofreu uma queda brusca de rendimento no Campeonato Brasileiro. Invicto no primeiro turno, o líder perdeu em casa para o Vitória e o Atlético-GO, ameaçados de rebaixamento, no segundo, além de cair diante do Santos na Vila Belmiro. Só venceu a Chapecoense, fora de casa, com sofrimento.

Para Carille, que teve bastante tempo para aperfeiçoar a sua equipe (o jogo contra a Chapecoense, em excursão na época, acabou adiado, e o Brasileiro foi pausado em função das rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo), o Corinthians precisa ajustar passes e finalizações. Ele não cogita mexer na escalação.

“Não penso em mudança”, avisou o técnico, que nem tem muitas opções para tanto. Contra o Racing, as alternativas ofensivas no seu banco de reservas eram os contestados Giovanni Augusto e Kazim. O meia Marquinhos Gabriel, que fazia reforço muscular, ficará à disposição para o jogo contra o Vasco, no domingo, em Itaquera. O jovem atacante Pedrinho, recuperando a forma física após retirar as amígdalas, ainda não.

“O nosso grupo é esse. Confio muito nessa equipe que conquistou o Campeonato Paulista, que fez um grande primeiro turno no Brasileiro e que vai melhorar já, já. Vamos repetir alguns treinamentos para retomar as ideias, as triangulações, como foi no primeiro tempo contra o Racing”, disse o sereno Fábio Carille, embora ciente da pressão por resultados positivos. “Temos três dias para nos recuperar para o jogo contra o Vasco e fazer por merecer a vitória.”