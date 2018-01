Carille mantém Kazim entre os titulares em apronto inicial

O Corinthians fez na manhã desta quarta-feira o primeiro treinamento com montagem de time titular da semana, visando ao confronto do domingo, às 19h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, na casa do adversário. Na longa atividade, que envolveu até um pequeno coletivo na parte final, o fato mais importante foi a manutenção do centroavante Kazim na equipe, mesmo após outro desempenho ruim do atleta no clássico do último sábado, contra o São Paulo.

Em baixa com a torcida e ainda atormentado pela missão de substituir Jô, artilheiro do clube no ano passado e principal jogador da equipe na conquista do Campeonato Brasileiro, o turco só conseguiu balançar a rede adversária na partida contra o Rangers-ESC, pela Copa Flórida. No Paulista, teve como ponto alto um passe curto para Jadson, de fora da área, abrir o placar no duelo frente ao São Caetano.

Seu principal adversário, Júnior Dutra anotou um tento no embate frente ao time do ABC Paulista e teve boa atuação tanto diante do Azulão quanto no triunfo frente à Ferroviária. No Majestoso, assim como Kazim, pouco conseguiu incomodar a defesa tricolor, mas parecia à frente do camisa 18 na disputa. Ao menos no trabalho realizado por Carille, porém, ele deve seguir entre os suplentes esperando uma brecha do companheiro.

Na atividade, o treinador levou os titulares para um campo separado do restante dos atletas e fez o tradicional trabalho de posicionamento sem adversário, conhecido como “treino fantasma”, dando bastante ênfase na montagem da linha defensiva. Formaram o time os mesmos 11 iniciais do clássico: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Após cerca de 40 minutos, Carille chamou o time dos reservas, que até então faziam um trabalho de toque de bola sob a batuta dos auxiliares Cuca e Fabinho. Os suplentes foram montados com Caíque; Mantuan, Léo Santos, Yago e Guilherme Romão; Renê Júnior, Marquinhos Gabriel, Camacho, Maycon e Emerson Sheik; Júnior Dutra. Mateus Vital, dono de boa atuação no jogo-treino contra o Nacional-SP, ficou como curinga.

Outros destaques da atividade de terça, Danilo e Lucca passaram o treinamento inteiro entre os reservas, alternando entre finalizações e um treino técnico. No mini-coletivo, os reservas se deram a melhor por 1 a 0, com gol marcado por Maycon. A pedido de Carille, o volante ajudou na pressão da saída de bola, aproveitou um passe errado de Pedro Henrique e, cara a cara com Cássio, só tocou para fazer o único tento da atividade.

O período sem jogos que a equipe terá até encarar os aurinegros é visto como a penúltima oportunidade de corrigir erros das rodadas iniciais. A próxima semana livre se dará entre os jogos contra o Red Bull, na segunda-feira, dia 19, e o clássico contra o Palmeiras, no domingo, dia 25, três dias antes da estreia na Libertadores. Com nove pontos conquistados no Campeonato Paulista, o Timão é o líder do Grupo A, três à frente do Bragantino, segundo colocado.