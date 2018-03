Carille indica Mantuan e Lucca como substitutos de Fagner e Clayson

O Corinthians deverá ter uma formação recheada de jogadores consideradas reservas na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Duas mudanças já são dadas como certas pelo técnico Fábio Carille – o prata da casa Mantuan e Lucca substituirão o lateral direito Fagner e o atacante Clayson, suspensos, na partida contra o Botafogo-SP, no domingo, em Ribeirão Preto.

“Está confirmado. O Mantuan jogará no domingo”, avisou Carille, que foi apenas um pouco menos enfático ao falar sobre a alteração no ataque. “É bem provável, não estou confirmando, que seja o Lucca na vaga do Clayson, com o Romero voltando ao time. É importante dar sequência ao jogador.”

Lucca já participou da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na noite de quarta-feira, em Itaquera, porque o paraguaio Romero acabou preservado por desgaste físico. Ansioso para ganhar uma sequência de jogos como titular, o jogador que passou a última temporada emprestado à Ponte Preta teve nova atuação discreta.

“O conjunto prejudicou um pouquinho o Lucca, os meias e os volantes. O Fagner também teve alguns erros, o que atrapalhou a parte ofensiva”, defendeu Carille.

Mesmo que Clayson não tivesse levado cartão amarelo diante do Mirassol, contudo, Lucca deveria ser escalado no lugar do companheiro contra o Botafogo-SP. “Faria com o Clayson o que fiz com o Romero hoje. Preciso ter o time mais inteiro para a sequência do campeonato”, afirmou o técnico.